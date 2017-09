Den i dag 40-årige mand bedragede i forbindelse med udlejning af et hus i Kundby og en lejlighed i Svinninge seks forskellige parter for i alt 174.000 kroner. Foto: Mie Neel

40-årig tilstår: Snød lejere for 174.000 kroner

Holbæk - 14. september 2017 kl. 12:03 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg var godt klar over, at det jeg gjorde ville blive opdaget. Det var dødsdømt på forhånd.

Sådan sagde en 40-årig mand, der indtil for cirka et år siden boede på en adresse i Kundby, da han onsdag i Retten i Holbæk stod sigtet i en sag om bedrageri og dokumentfalsk.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Det »dødsdømte« projekt var den dengang 39-årige mands bedrageri begået mod en række personer, der ville leje hans daværende hus i Kundby.

Manden erkendte i retten onsdag, at han i løbet af ni dage i august sidste år indgik fem forskellige lejeaftaler med familier og enkeltpersoner, som hver især forventede at flytte ind i villaen 1. oktober 2016.

De betalte allesammen 30.000 kroner til manden i depositum og forudbetalt husleje uden at ane, at flere andre gjorde det samme.

- Jeg vidste godt, at når man lejer et hus ud til fem forskellige, så er der mindst fire, der bliver skuffede, lød det fra den 40-årige.

Han var også sigtet for et lignende fupnummer mod et par, der indgik en lejeaftale med ham om en lejlighed i Svinninge, som var ejet af en af hans bekendte. Parret indbetalte ligeledes i august sidste år 24.000 kroner til den 40-årige, men der var allerede en anden lejer af lejligheden.

Med lejeaftalen i Svinninge og de fem i Kundby begik manden med andre ord bedrageri mod de seks parter for i alt 174.000 kroner.

De forurettede parter opdagede svindelnummeret inden de skulle flytte ind 1. oktober, men det var først efter, at kabel-tv-firmaet YouSee gjorde dem opmærksom på, at flere forskellige forsøgte at oprette sig som kunder på adressen i Kundby. Herefter blev også parret i Svinninge opmærksom på, at der var ugler i mosen.

Selv om den 40-årige godt vidste, at nummeret ville blive afsløret, så han sig alligevel nødsaget til at skaffe pengene fra de intetanende lejere.

- Jeg havde lånt penge af nogle slemme drenge, som skulle have deres penge, lød hans begrundelse for at snyde lejerne.

Efterfølgende har han indgået tilbagebetalingsaftaler med flere af lejerne, så han faktisk er i gang med at rette op på sin ugerning.

Ikke alle lejere har dog villet lave en frivillig aftale, før retten har været inde over erstatningskravet.

Det vil først blive afklaret på onsdag, hvor dommer Peder Johs. Christensen afsiger dom i sagen, skriver dagbladet Nordvestnyt.

