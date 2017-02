To mænd fra Holbæk og Ballerup står mandag tiltalt ved Retten i Holbæk i en sag, hvor de risikerer bøder i millionklassen. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: 329 fakturaer var forfalsket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

329 fakturaer var forfalsket

Holbæk - 25. februar 2017 kl. 09:02 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd er blandt andet tiltalt for at have forfalsket 329 fakturaer, når de mandag den 27. februar står tiltalt i en sag ved Retten i Holbæk.

Efter anklagemyndighedens opfattelse var fakturaerne »totalforfalskede«.

Ifølge tiltalen blev de forfalskede fakturaer i marts 2014 overdraget til Skat som bevis for, at Holbæk-virksomheden skulle have benyttet fem selskaber som underleverandører. Dermed kunne der opnås et fradrag som en driftsudgift. Der er ikke anført noget beløb i tiltalen.

Derimod er der anført store beløb i andre forhold i anklageskriftet.

Der er således påstand om bøder på samlet mere end 11 millioner kroner til de to mænd for overtrædelser af skatte- og momslovgivningen samt straffeloven. Ifølge anklageskriftet var de to mænd indehavere og ansvarlige i en virksomhed med adresse i Holbæk.

Det er en 36-årig mand fra Holbæk og en 29-årig mand fra Ballerup. Anklagemyndigheden vil kræve den 36-årige idømt en tillægsbøde på 5.750.000 kroner og den 29-årige en tillægsbøde på 5.625.000 kroner. Det svarer til de beløb, som de ifølge tiltalen har unddraget statskassen for.

Dertil kan en fængselsstraf samt erstatning for det unddragne beløb komme på tale.

Det største beløb vedrører overtrædelse af straffeloven og kildeskatteloven.

Ifølge anklageskriftet blev det offentlige unddraget knap 3,4 millioner kroner i A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som de to undlod at indeholde, da de udbetalte lønninger på næsten 5,8 millioner kroner til ansatte i virksomheden.

I et andet forhold er de to tiltalt for at have unddraget statskassen for knap 2,1 milioner kroner i moms ved at have afgivet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger.

Endelig er den 36-årige mand fra Holbæk tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven ved ikke at have underrettet Skat om indtægter fra personlig virksomhed. Derved blev det offentlige unddraget skat og arbejdsmarkedsbidrag på i alt 386.000 kroner.