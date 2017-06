Mørkøv Kino er blandt de heldige, der får del i Lokalområdernes Udviklingspulje. Biografen får 26.000 kroner til belysning.

Send til din ven. X Artiklen: 300.000 kroner til ni projekter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

300.000 kroner til ni projekter

Holbæk - 26. juni 2017 kl. 11:19 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere lokalområder i Holbæk Kommune er der god grund til at klappe i hænderne i disse dage. For Holbæk Byråd har besluttet at imødekomme ni af de initiativer, som havde søgt om at få del i midlerne fra Lokalområdernes Udviklingspulje.

Det var et indstillingsudvalg bestående af syv borgere og projektudvalget for Lokal udvikling, som havde behandlet de i alt 16 indsendte ansøgninger til de 300.000 kroner, der er til rådighed i puljen, og lavet en indstilling til byrådet.

Alle 16 ansøgninger opfyldte kriterierne for få del i puljen.

Formålet med Lokalområdernes Udviklingspulje er at give lokalområderne mulighed for at gennemføre mindre lokale initiativer, som bidrager til lokalområdets udvikling og som understøtter det frivillige arbejde.

Puljen kan søges af alle borgere og foreninger med tilknytning til et lokalområde.

Tidligere blev puljen uddelt via borgerbudgettering. Men på baggrund af en evaluering besluttede projektudvalget for Lokal udvikling, at der skulle afprøves en ny model.

Følgende fik deres ansøgninger godkendt:

Hagested til udskiftning af vinduer (30.000 kroner), Hagested til renovering af shelterplads (25.000 kroner), Tølløse til forskønnelse af byplads (40.000 kroner), Ugerløse til forskønnelse af Tingstedet (5000 kroner), Mørkøv Kino til belysning (26.000 kroner), Mørkøv til fysiske rammer (40.000 kroner), Kundby til renovering af køkken i forsamlingshuset (50.000 kroner), Ugerløse Friluftsplads (34.000 kroner) og Svinninge til Den Grønne Linje (50.000 kroner).