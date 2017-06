250 år gammel staklade får nyt liv

- Det har krævet store overvejelser, og der har været tidspunkter hvor vi har tænkt, at det nemmeste ville være at jævne den med jorden. Men når man bor sådan et sted her, ser man sig selv som et led i en lang kæde. Og en bygning, der har stået i næsten 250 år, har bevist, at den kan bruges til noget forklarer Hans Christian Teisen, der sammen med hustruen Camilla og den øvrige familie ejer og bor på Vognserup Gods.