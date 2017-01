Se billedserie Kim Borg Andersen har fået mere at lave på køreskolen på grund af den nye lov. Her ses han med elev Ida Rasmusen, som dog er 18 år. Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

17-årige giver fyldte hold hos køreskoler

Holbæk - 06. januar 2017 kl. 12:54 Af Kaj Ove Jensen og Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om få måneder kan de første 17-årige fuldt lovligt køre bil på offentlig vej i Danmark. De skal dog lige erhverve et kørekort på normale vilkår, og de skal have en voksen på mindst 30 år siddende ved siden af sig under kørslen, indtil de fylder 18 år.

Lige efter årsskiftet er de første - ned til 16 år og ni måneder - begyndt at gå til teoriundervisning hos kørelærerne. Der er flere af de helt unge blandt eleverne hos køreskolerne i Nordvestsjælland, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

- Vi har lukket for tilgang i januar, og vi har stor tilgang af 17-årige. Det er overraskende mange - cirka halvdelen på januar-holdet er 17-årige, siger Søren Hansen, Asnæs Køreskole, der har teoriundervisning i både Asnæs, Nykøbing og Holbæk.

Normalt plejer januar og februar for kørelærer Kim Borg Andersen i Kalundborg at være en lavperiode, men i år er holdene fuldt optagede til april.

- Fire ud af de seks på mit januarhold, er 17-årige, siger kørerelærerne, som har Borgs Køreskole i Kalundborg.

Også hos Jakob's Køreskole i Høng ved Jakob Steenberg kan han se frem til nogel travle måneder.

Januarholdet et fuldt booket, og martsholdet er også næsten fyldt op med kommende bilister.

- Jeg synes, at det rigtig fint, at 17-årige får lov at køre. De får en masse god rutine, inden de skal køre selv som 18-årige, siger Jakob Steensberg.

Hos Grues Køreskole er der også en del 17-årige, men 10-12 elever på de fire januar-­hold med 60 elever i alt. Teoriundervisningen foregår i Tølløse, Kalundborg (to hold) og Hedehusene.

- Det bliver spændende at se, hvor modne de er som 17-årige. Jeg tror, at drengene måske kan få lidt problemer, mens pigerne som regel er lidt mere modne i den alder. Men det må komme an på en prøve, siger Bent Grue.