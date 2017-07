En 16-årige er tiltalt for at have frihedsberøvet en jævnaldrende dreng i en lejlighed i Knudskovparken i Holbæk i marts i år. Fredag begyndte sagen ved Retten i Holbæk. Foto: Hans-Jørgen Johansen

16-årig tiltalt for frihedsberøvelse og afpresning

En teenage-dreng blev tidligere i år frihedsberøvet af en 16-årig dreng fra Jyderup, ligesom sidstnævnte ad to omgange tvang teenageren til at overføre penge til ham. Det mener anklagemyndigheden i en sag, som begyndte ved Retten i Holbæk i går. Den 16-årige nægter sig skyldig i anklagerne om afpresning og frihedsberøvelse.

Anklagemyndigheden mener, at den 16-årige den 28. februar i år over telefonen skulle have tvunget den jævnaldrende dreng, som han kender, til at overføre 400 kroner til ham. Den tiltalte skulle desuden have tvunget drengen og hans ven til i starten af marts at skaffe sig 5000 kroner. Da pengene ikke kom, blev offeret ifølge anklagemyndigheden den 4. marts frihedsberøvet af den 16-årige i en lejlighed i Knudskovparken i Holbæk.