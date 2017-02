16-årig pige tiltales nu for forsøg på terrorisme

- Vi har fået at vide, at sigtelsen mod min klient bliver frafaldet, fordi der ikke er grundlag for at køre en straffesag mod ham, og at han derfor bliver løsladt fra dags dato, siger Michael Juul Eriksen.

Sagens hovedperson er en 16-årig pige. Hendes forsvarer, Mette Grith Stage, har fredag også fået nyt om sagen.

- Anklagemyndigheden har ringet til mit kontor og fortalt, at anklageskriftet mod min klient kommer i dag, fortæller advokaten.

Det betyder med andre ord, at mens sagen mod den 25-årige falder til jorden, så bliver der en retssag mod pigen.

Statsadvokaten for København oplyser, at pigen bliver tiltalt for overtrædelse af straffelovens terrorparagraf.

- Den 16-årige har ifølge anklageskriftet været langt fremme med at forberede bombeanslag mod to skoler, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i en pressemeddelelse.

Det er den jødiske Carolineskolen i København og Sydskolen i Fårevejle, som ifølge anklagemyndigheden har været pigens mål.

- Hun er tiltalt for at have gjort forberedelser til bombefremstilling og for at have planlagt prøvesprængning, siger Lise-Lotte Nilas.

Anklagemyndigheden mener, at pigen hjemme hos sig selv har forsøgt at fremstille sprængstoffet TATP. Det kaldes også for "satans mor", fordi det er så ustabilt.

Den etbenede bombemand Lors Doukaev, der tilbage i 2010 ved et uheld udløste en bombe på Hotel Jørgensen i København, brugte netop sprængstoffet TATP. Stoffet har også optrådt i andre terrorsager.

Den 25-årige mand, som altså nu er løsladt, har været mistænkt for at hjælpe pigen med at skaffe bombemanualer og kemikalier. Derudover skulle han have hjulpet med fremstilling af TATP og deltaget i planlægning af en prøvesprængning.

Lise-Lotte Nilas forklarer den langvarige fængsling af manden med, at der har været tale om en "omfattende" efterforskning, hvor politiet har "afsøgt alle hjørner".

- Det er derfor først nu, at vi har fået samlet billede af hans rolle, og den rolle giver ikke grundlag for, at vi tiltaler ham. Derfor er han i dag blevet løsladt, og alle sigtelser mod ham bliver ophævet, siger Lise-Lotte Nilas.

Michael Juul Eriksen bebuder, at der nu venter et erstatningsretligt efterspil med et krav i den høje ende.

- Min klient har siddet varetægtsfængslet i 13 måneder, hvor han har været sigtet for terror. Det vil efter de gældende takster give en erstatning på omkring en million kroner, siger Michael Juul Eriksen.

Den 25-årige mand meldte sig selv til politiet 14. januar i fjor. Det skete, dagen efter at den dengang 15-årige pige blev anholdt og siden fængslet.

Både manden og pigen har gennem hele sagen nægtet sig skyldige.