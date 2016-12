Siden 2008 er der blevet 1306 færre ansatte i kommunale stillinger i de tre nordvestsjællandske kommuner. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: 1300 færre kommunale stillinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1300 færre kommunale stillinger

Holbæk - 31. december 2016 kl. 09:03 Af Team Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke noget at sige til, hvis medarbejderne i Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner oplever, at de skal løbe stærkere, og borgerne føler, at der er blevet færre ansatte til at varetage deres behov. For i perioden fra 2008 og frem til i år er der sammenlagt forsvundet 1306 årsværk i de tre kommuner i Nordvestsjælland.

I Kalundborg Kommune er antallet af årsværk reduceret med 517, i Odsherred Kommune er der 422 færre, mens der i perioden er forsvundet 367 fuldtidsstillinger i Holbæk Kommune. Det viser tal fra de tre kommuner.

- Der er mange forskellige faktorer i spil. Den helt overordnede er, at der er sket nogle forandringer i kommunen, færre børn, flere ældre, ting er lagt sammen, mens andre er udliciteret. Og så er der faktorer som de økonomiske rammer vi er sat under, hvor vi simpelthen har foretaget en masse besparelser, forklarer Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S).

At der er færre kommunale lønsedler at sende ud, betyder dog ikke, at der er færre jobs. For når kommunerne eksempelvis udliciterer opgaver, forsvinder der kommunale stillinger over i det private erhvervsliv. I perioden er der tillige funktioner, som er overgået fra kommunerne til andre myndigheder.

At der er færre ansatte i kommunerne kan dog også tilskrives politikerne på Christiansborg. For skiftende regeringer har i perioden stillet krav om, at der skal ske væsentlige effektiviseringer i kommunerne. For fra 2009 er landets kommuners samlede økonomi blevet reduceret med omkring 11 milliarder kroner, hvilket har betydet, at der på landsplan er nedlagt omkring 30.000 stillinger.