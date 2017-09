13 timers musikfestival på Elværket

Det var en musikfestival over 13 timer, der lørdag blev holdt på Elværket i Holbæk. Orkestre, foreninger og frivillige, der til dagligt er knyttet til musikhuset på Gasværksvej, gav den en skalle for huset. Der blev spillet musik fra midt på dagen til over midnat. Koncerterne var gratis, og det skønnes, at mellem 800 og 1000 kiggede inden for på Elværket i løbet af dagen.

- Det er vigtigt at bringe foreninger og folk sammen på denne måde. De ser jo sjældent hinanden i det daglige. Og det er godt at se, at vi har et brugerråd, der tager ejerskab for hele huset, siger Mikkel Thorning, der er afdelingsleder for Kulturhusene i Holbæk.