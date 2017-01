Her ses et udsnit af området Vipperød Bakker, der bliver udlagt til boligområde.

120 nye boliger på vej i stationsby

Efter et længere tilløb er et forslag til en ny lokalplan for det nye boligområde Vipperød Bakker i den nordlige del af Vipperød by omsider klar til at blive sendt i høring, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.