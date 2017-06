Se billedserie Elias Nakskov Frostholm ses her yderst til venstre i billedet med Dansk Pétanque-Forbunds juniorlandsholdstrup, da truppen forleden spillede i Holbæk. Foto: Jørgen Juul

Send til din ven. X Artiklen: 12-årig på spring til landsholdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

12-årig på spring til landsholdet

Holbæk - 22. juni 2017 kl. 19:43 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12-årige Elias Nakskov Frostholm fra Ugerløse har talent for pétanque - så meget, at han forleden var inviteret til at være med, da Dansk Pétanque-Forbunds juniorlandshold spillede en turnering i Holbæk.

Det var Claus Bertelsen, træner for Dansk Pétanque Forbunds juniortrup og ansvarlig for juniorlandsholdet, der stod bag invitationen til Elias Nakskov Frostholm.

Juniorlandstræneren kunne lide, hvad han så.

- Elias Nakskov Frostholm ser rigtig lovende ud. Han har en flot bue på sine kast. Det ser godt ud, så jeg vil gerne se ham igen, når der skal spilles om danmarksmesterskaberne i Høng i næste måned, siger Claus Bertelsen, der bor i Kr. Såby.

For Elias Frostholm var det en god oplevelse at spille med junior-landsholdstruppen, og han er klar til at stille op til DM i Høng.

Ved siden af pétanque-spillet dyrker han også fodbold. Det foregår i St. Merløse.

Daggi Jensen, der er formand for pétanque-afdelingen i Ugerløse Idrætsforening, siger:

- Vi arbejder på at få flere unge til at spille pétanque. Det er fedt, at det nu er lykkedes for os at have fire til seks unge spillere til træning hver fredag.

Junior-landsholdet var i Holbæk i forbindelse med turneringen Holbæk Open.