William kører helt til tops

Se billedserie 11-årige William Wulf er på vej mod en professionel karriere i motorsport. Med over 100 kilometer i timen drøner William Wulf i dag af sted i sin gokart til både de danske mesterskaber, svenske og nordiske mesterskaber, Sjællandsmesterskaberne og sågar verdensmesterskaberne, hvor han i år fik en 23. plads som den yngste i feltet. Og William Wulfs mål er klart: Rattet styrer mod Formel 1.

Hørsholm - 02. januar 2017 kl. 06:17 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der går endnu nogle år, før 11-årige William Wulf kan erhverve sig et kørekort, men på gokartbanen sidder han allerede bag rattet. Med over 100 kilometer i timen drøner William Wulf derudaf, og han er på vej til tops. I 2016 er motorsport-talentet således nået til tops i Danmarksmesterskaberne og blevet nummer 23 ved verdensmesterskaberne, hvor han var den yngste i feltet. Og målet står klart.

- Jeg vil gerne køre Formel 1. Det synes jeg er spændende, siger 11-årige William Wulf.

For to år siden blev han bidt af gokart, da han for første gang satte sig bag rattet ved et bilarrangement på Rungsted Private Skole, hvor William Wulf i dag går i 4. klasse.

- Det var helt tydeligt, at han havde et talent. Hans indlæringskurve har været helt sindssyg, og vi blev hurtigt opfordret til at begynde at køre udendørs, hvilket er meget anderledes og noget sværere, fortæller Nicolas Wulf, der er far til William.

I dag træner William Wulf hver eller hver anden dag på gokartbanen fra klokken 14 til 20 foruden den nødvendige styrketræning, hvor programmet står på armbøjninger, nakketræning og løbetræning tre gange om ugen. Derudover drager William Wulf af sted med sit team af mekanikere, trænere og coaches, når han skal køre med i eksempelvis verdensmesterskaberne i Italien, de svenske og nordiske mesterskaber, de danske mesterskaber eller Sjællandsmesterskaberne. Sporten er dog ikke kun tidskrævende - den er også dyr. Allerede nu har William Wulf sponsorer, som også kan se talentet i den 11-årige gokart-kører.

- Dalgaard Supermarked, som ligger her i Hørsholm, sponsorer os, og derudover har vi også fået en flot aftale med Park One, som interesserer sig meget for motorsport, og med smykkefirmaet Sif Jakobs, siger Nicolas Wulf og fortsætter:

- Det er helt afgørende for os, at sponsorerne vil hjælpe os, for det er en meget dyr sport. For Kevin Magnussen kostede det flere hundrede million at nå til Formel 1, så det betyder virkelig meget for os.

William Wulf er ikke i tvivl om, at han når lige så langt som Kevin Magnussen.

- Det gør jeg. Og jeg bliver bedre, lyder det fra William Wulf, hvis store idol er Max Verstappen, der allerede som 17-årig kørte Formel 1.

William Wulf er i dag en del af det største og bedste team i Danmark, Af Competition. Det er det samme team, som også Max Verstappen har kørt for i en periode.

- De siger, William har det samme i sig, som Max Verstappen havde. Gokart er den måde, alle starter på. Og William blev i 2016 klubmester i Roskilde, ligesom Kevin Magnussen også er blevet, fortæller Nicolas Wulf.

