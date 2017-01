Vrede beboere kræver svar

Beboerne omkring Møllehusgrunden i Hørsholm var pænt repræsenteret, da der mandag aften var arrangeret borgermøde om kommunens planer om at bygge almene boliger på Møllehusgrunden. Beboerne i området er nemlig ikke begejstrede for kommunens planer om at bygge i op til tre etager, og derfor ville de i dialog med kommunalpolitikerne. Særligt spørgsmål om tidsplanen, den demokratiske proces og byggeriets størrelse fyldte på mødet, da beboerne i det lille parcelhuskvarter frygter en stor og dominerende bygning på grunden. Foreløbig besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og Borgerlisten i november at stemme for at godkende en startredegørelse, der baner vejen for en ny almen boligbebyggelse på Møllehusgrunden. Kommunen har bedt de fire lokale almene boligselskaber komme med forslag til, hvordan der kan placeres 30 familieboliger i op til tre etager, og i december sendte kommunen en idéindkaldelse ud til beboerne i området. De beboere, der er tilmeldt e-boks, fik indkaldelsen en uge før deadline den 15. december, mens beboere, der ikke modtager e-boks, fik indkaldelsen blot tre dage inden deadline. Særligt den begrænsede dialog med borgerne mødte stor kritik ved aftenens borgermøde, hvor Konservative var repræsenteret ved Thorkild Gruelund, Otto B. Christiansen og borgmester Morten Slotved, Venstre ved Annette Wiencken og Borgerlisten ved Peter Antonsen.