Thorkild Gruelund (K) har spurgt kommunens administration, om kandidater ved kommunalvalget kan påbydes kun at bruge fire millimeter polyplader vil valgplakater ved kommunalvalget i efteråret. Det skal Økonomiudvalget diskutere i dag. Her ses Thorkild Gruelund selv med en valgplakat på en såkaldt polyplade i forbindelse med, at han stillede op til folketingsvalget i 2015. Foto: Lars Sandager Ramlow

Vil tunge valgplakater til livs

- Vi var banditterne sidst. Sådan siger borgmester Morten Slotved (K) om kommunalvalget i 2013. Her brugte Konservative nemlig som de eneste »tunge« plakater på masonitplader, og det gik ud over de andre partiers plakater.

- Hvis man sikrer sig, at alle bruger fire millimeter tykke polyplader, vil det være smart, fordi det dur ikke med sådan en tung masonitplade, der hænger ovenpå noget, der er for let. Polypladerne er ikke stabile nok til at holde masonitpladerne oppe, og så falder valgplakaterne ned over hinanden, og det synes jeg, er en dårlig idé. Det skal være fair for alle, forklarer Thorkild Gruelund.