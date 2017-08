Cykel-legenden Fabian Cancellara kastede tirsdag stjernestøv over Hørsholm, da han gæstede Mercedes Benz og senere ledte an på en cykeltur i Hørsholm og omegn. Næste år bliver der mulighed for at konkurrere mod Cancellara på dansk grund, når et nyt cykelløb skydes i gang.

Verdensstjerne på cykeltur i Hørsholm

Hørsholm - 23. august 2017 kl. 10:47 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev kastet stjernestøv over vejene i Hørsholm og omegn, da Mercedes Benz i Hørsholm, i samarbejde med Riis Seier Business Club, tirsdag eftermiddag inviterede 120 virksomheder til et unikt netværksarrangement, hvor cykling, business og pleasure blev kombineret. Klassikerkongen og mangedobbelte verdensmester i enkeltstart i cykling, Fabian Cancellara holdte først et foredrag om hans karriere og seneste projekter, hvorefter han kørte i front på en 50 kilometers tur rundt i Nordsjælland sammen med deltagerne. Efterfølgende bød Mercedes Benz på mad og drikke og gav de underholdte cyklister en mulighed for at netværke, snakke business og få taget et selfie med verdensstjernen. Eventet blev afholdt hos Mercedes-Benz I Hørsholm, da den tyske bilgigant i juni måned indledte et større kommercielt partnerskab på koncern niveau med Riis Seier Project, som både har international perspektiv og lokal forankring.

- Vi er enormt stolte over at kunne holde et arrangement med en verdensstjerne som Fabian. Gennem partnerskabet med Riis Seier Project og deres Business Club får vi mulighed for at møde vores nuværende og potentielle kunder i øjenhøjde, give dem en unik oplevelse og derigennem skabe endnu stærkere relationer, forklarer Christian Høegh, direktør hos Mercedes-Benz i Hørsholm.

Hos Mercedes-Benz blev det desuden offentliggjort, at Riis Seier Project har erhvervet sig rettighederne til verdensstjernens nye cykelkoncept, 'Chasing Cancellara'.

- 'Chasing Cancellara' er en anderledes event, som giver en unik mulighed for at udfordre mig på cyklen. Det er et stort og seriøst koncept, men fokus skal hele tiden være på, at vi skal have det sjovt sammen, da cykling for mig altid har repræsenteret et stærkt fællesskab. Samtidig er det også klart, at det er noget særligt for mig at rulle projektet ud i Danmark, da jeg i mange år af min karriere kørte for et dansk hold og Bjarne Riis, siger Fabian Cancellara.

Dermed får danske cykelmotionister en unik mulighed for at konkurrere mod Cancellara og det glæder direktør hos Riis Seier Project, Nicolai Jørgensen, sig også meget til at folde ud.

- Vi synes, at 'Chasing Cancellara' som event har alt det, der tilsammen gør cykling så attraktiv for mange. Der er forberedelse og måske en livsstilsændring. Der er naturoplevelser. Der er historien, tøjet, grejet og hele livsstilen. Det er den her fascinerende cocktail, der får mere end 400.000 danske motionister ud på landevejen. Hos Riis Seier Project har vi en vision om at øge glæden og livskvaliteten hos danskerne gennem cykling, og her passer dette koncept perfekt ind, siger Nicolai Jørgensen.

Første udgave af 'Chasing Cancellara' i Danmark ventes at finde sted i sommeren 2018.