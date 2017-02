Thorkild Gruelund (K), der er formand for Social- og Seniorudvalget, vil gerne forventningsafstemme med borgerne, og derfor fremgår det nu af kriterierne for en plejebolig, at man i perioder med spidsbelastning ikke kan være sikker på en bolig inden for to måneder. Foto: Allan Nørregaard

Ventetid ændrer kriterier til plejebolig

»182 dage i kø til plejebolig«, »Ventetid eksploderer på plejeboliger«, »Hørsholmborgere i kø til plejeboliger«, »Køen til plejeboliger vokser« og endelig »Venteliste til plejeboliger i bund«.

Sådan har overskrifterne lydt i Frederiksborg Amts Avis i løbet af de seneste par år. Hørsholm Kommune har nemlig haft store problemer med lange ventelister, hvor borgere har ventet i op mod et halvt år, på en plejebolig. Hørsholm har også haft problemer med at overholde Serviceloven, som forpligter kommunerne til at tilbyde en plejebolig indenfor to måneder. I efteråret lykkedes det kommunen at bringe ventelisten i bund, men de nye plejeboligkriterier, som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget, afspejler problemerne med de lange ventetider.

- Vi har fået skrevet ind, at i perioder med spidsbelastning, kan man ikke være sikker på at få en plads inden for to måneder, siger Thorkild Gruelund (K), der er formand for Social- og Seniorudvalget.

Han mener, det handler om at forventningsafstemme med borgerne.

- Det er altid vigtigt at være ærlig og oprigtig over for borgerne, og det er vi, siger han.

Thorkild Gruelund forsikrer, at kommunen har planer om flere boliger i støbeskeen.