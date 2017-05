Vejkrav til staten splitter politikere

Er det et ufravigeligt krav, at staten skal overtage ejerskabet af Isterødvejen, hvis der skal køre modulvogntog på strækningen? Det er der nu uenighed om i Hørsholm Kommune. Kommunen har sagt ja til, at de 25 meter lange lastvognstog kan køre ad vejen, hvis kommunen holdes økonomisk skadesfri, og hvis staten overtager ejerskabet af vejen. Isterødvejen er nemlig det eneste alternativ til, at modulvogntogene i stedet skal køre ad A6, som i dag er en statsvej, tværs gennem Fredensborg by. Men borgmester Morten Slotved (K) åbner nu døren på klem for, at kommunen kan beholde vejen, så længe Hørsholm ikke får nogle udgifter, hvis modulvogntogene skal køre på vejen.