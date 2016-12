Vandpriserne får et nøk opad

Hørsholm Vands kunder kommer til at betale mere for deres vandforbrug i 2017. Med en stigning på 4,68 kr. pr. kubikmeter betyder det, at en familie på to voksne og to børn skal finde godt og vel 500 kr. ekstra i årsbudgettet. Vandtaksten i 2017 lander således på 62,70 kr. pr. kubikmeter vand mod ca. 58 kr. i 2016.

- Lovændringer og nye krav samt et ønske om øgede investeringer i blandt andet regnvandsrør og klimatilpasningsprojekter tvinger os til at sende højere regninger ud til vores kunder i det nye år. Med den nye lovgivning får vi en økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet (Konkurrencestyrelsen), som vi er nødt til at opkræve for at sikre, at vi kan eksistere i fremtiden. Tidligere har vi kun opkrævet en del af den ramme, vi har fået tildelt af Forsyningssekretariatet, fordi der har været et klart ønske fra Hørsholm Vands bestyrelse om at holde vandpriserne i ro. Og i et antal år har kommunens vandpriser da også været stabile. I 2014 og 2015 kunne vi endda sætte taksterne ned med henholdsvis to og fire kroner, og hvis ikke loven var ændret ville vi også have fastholdt taksten fra 2016, siger direktør i Hørsholm Vand, Tina Otterstrøm Jensen. Hun siger endvidere, at vandpriserne i Hørsholm, på trods af stigningen, fortsat forventes at ligge under landsgennemsnittet.