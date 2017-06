Foto: Lars Sandager Ramlow

Vagtværn kan være på vej igen

Hørsholm - 23. juni 2017 kl. 04:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Hørsholm Kommune vil undersøge muligheden for at sætte et privat vagtværn ind på Kokkedal Station. Målet er øget tryghed, skriver Frederiksborg Amts Avis.

DSB har dog ad to omgange forsøgt at alliere sig med vagtværn, som måtte give fortabt, og konklusionen lyder, at kun politiet kan håndtere de unge uromagere.

Borgmester Morten Slotved (K) er dog alligevel overbevist om, at et privat vagtværn kan have en positiv effekt.

- Jeg tror på, at hvis vi går 100 procent ind i sagen og siger, at nu vil vi have styr på det, så har vi som kommune nogle muligheder for at påvirke noget, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politis statistik viser, at antallet af kriminelle hændelser på stationen er faldende.