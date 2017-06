Våd borgmesterdyst endte uafgjort

Borgmester Morten Slotved (K) dystede mandag eftermiddag i en kapsejlads arrangeret af »Kraftcenter ØST Sejlsport« mod Gentoftes borgmester Hans Toft (K). Og der var rigelig vind til at udfordre borgmestrene, som begge var skippere, og dermed skulle styre bådene i den hårde blæst ud for Rungsted Havn. Der blev sejlet to sejladser af 10 minutters varighed i KDY's J/80 kølbåde på en bane tæt på land. Morten Slotved blev den første fra start til mål i den første sejlads og vandt komfortabelt, men anden sejlads bød på kamp allerede fra startøjeblikket. Det blev Hans Toft som fik et gunstigt vindpust, der bragte dem hurtigere mod topmærket, hvor de fik et godt forspring, som de holdt resten af sejladsen.

Anledningen til borgmesterdysten var, at netop Gentofte Kommune og Hørsholm kommune støtter »Kraftcenter ØST Sejlsport« økonomisk og med faciliteter på de tre havne som anvendes til elitetræningen, Hellerup Havn, Rungsted Havn og Skovshoved Havn. Forud for sejladserne holdt kraftcentret et informationsmøde for kommunernes repræsentanter, hvor styregruppen, en elitetræner og en ung sejler fortalte om fordelen ved at kunne tilbyde kvalificeret træning på Kraftcenter ØST i Københavnsområdet. Kraftcentret drives i et unikt samarbejde mellem Hellerup Sejlklub, Kongelig Dansk Yachtklub og Skovshoved Sejlklub samt Dansk Sejlunion og Team Danmark.