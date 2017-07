Se billedserie Den Militære Klædefabrik har i knap 200 år beskæftiget mange af Hørsholms arbejdere. Der arbejdede også mange børn på fabrikken, og de var i høj kurs på grund af deres små og smidige fingre. Foto: Allan Nørregaard

Usserøds »blå mænd« var Hørsholms største industri

15. juli 2017
Af Anna Törnqvist Jensen

På Kærvej ligger et smukt gult hus, som gemmer på en helt særlig historie. I dag er der indrettet kontorer i huset, men i 1812, da staten anlagde bygningen, flyttede 80 børn fra Københavns fattigvæsen ind. Der var nemlig en god idé i at have børnene boende tæt på Den Militære Klædefabrik.

- Rigtig mange børn arbejdede på klædefabrikken. Og børnene var i høj kurs, fordi deres små fingre var smidige og hurtigt kunne samle ulden og sørge for, at garnnøglerne var fyldt op. Og med de lange arbejdstider ville man ikke byde børnene, at de også skulle arbejde hos en plejefamilie, siger Ida Rosenstand Klahn, museumsinspektør på Museum Nordsjælland.

Efterhånden skånede samfundet børnene mere og mere, da aldersgrænsen for overhovedet at måtte arbejde på fabrikken fra slutningen af 1800-tallet flere gange blev hævet til 10, 12 og 14 år. Desuden blev der også lavet særlige regler for børnenes arbejdstider og stillet krav til, at de skulle gå i skole. Men da Den Militære Klædefabrik var på sit højeste, beskæftigede den omkring 700 mennesker i Usserød-området og et helt samfund udviklede sig omkring fabrikken.

- Ved siden af den lille dam boede 36 familier og senere blev der bygget arbejderboliger blandt andet langs Blovstrødvej. Det har været trygt for dem, for der var ikke stor arbejdsløshed, og både mænd og kvinder kunne tage arbejde på fabrikken. Men det var også et patriarkalsk lille samfund, som blev bygget op omkring fabrikken, fortæller Ida Rosenstand Klahn og tilføjer:

- Det var et beskidt arbejde. Hørsholmerne kaldte Usserødderne for »blåmændene«, fordi den blå farve fra farvningen næsten var umulig at vaske af hænderne.

Det var en lille gruppe mænd, der i 1791 anlagde fabrikken. Over de næste 200 år voksede fabrikken sig større og siden mindre igen, da maskinerne gjorde deres indtog.

