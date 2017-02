Pas på. I denne uge er politiet ude på gader og stræder og har fokus på uopmærksomhed i trafikken. Foto: Lars Sandager Ramlow

Uopmærksomhed i politiets kikkert

Hørsholm - 20. februar 2017 kl. 14:16 Af Lars Sandager Ramlow

Uopmærksomhed i trafikken er en potentiel dræber. De seneste fem år har 354 mennesker mistet livet i ulykker, hvor de selv eller andre har været uopmærksomme i trafikken.

Trods flere kampagner er der stadig alt for mange danskere, der blandt andet kører bil, mens de taler i hånd-holdt mobiltelefon. Alene her i januar har politiet på landsplan skrevet bøder til flere end 3400 trafikanter for at tale i hånd-holdt telefon, mens de kørte. Det viser en helt aktuel opgørelse fra Rigspolitiet.

I denne uge gennemfører politiet derfor en ny landsdækkende kampagne mod uopmærksomme bilister. Det fortæller operativ leder af Nordsjællands Politis færdselsafdeling, Per Lundbæk Nielsen, der i den forbindelse giver disse gode råd til bilisterne:

- Drop mobilen og de sociale medier, når du kører bil. Hold ind til siden, hvis du skal indstille din GPS eller ringe, og lad være med at lede efter ting, du taber. Vent i stedet til du kommer frem eller kør igen ind til siden, siger Per Lundbæk Nielsen, der fortsætter:

- Følg altid med i trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer, og i en helt almindelig hverdagssituation, hvor børnene måske er urolige og kræver din opmærksomhed, så hold også ind til siden og sørg for få ro i bilen. En anden helt almindelig situation kan være, at du måske skal skrue låget af din vandflaske eller finde dine solbriller frem. Få hjælp til dette eller kør ind til siden. Alt andet skaber en unødig risiko for ulykker, påpeger den operative leder af Nordsjællands Politis færdselsafdeling.

Hvis en bilist eksempelvis kigger på sin mobiltelefon i fire sekunder, så svarer det ved 50 kilometer i timen til at køre 56 meter i blinde. På motorvejen ved 110 kilometer i timen svarer kigget på mobiltelefonen til 122 meters uopmærksomhed.

Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter siger:

- Der er uopmærksomhed involveret i omkring hvert tredje trafikdrab på vejene. Derfor er det vigtigt, at trafikanterne har fokus på trafikken, når de kører på vejene. Alt for ofte stopper vi folk, der roder med mobil, papirer eller noget helt tredje, mens de kører. Det fjerner fokus og øger risikoen for alvorlige ulykker, siger han.

Per Lundbæk Nielsen supplerer:

- Vores færdselspatruljer i Nordsjælland vil i denne uge gennemføre en række målrettede kontroller jævnt fordelt i politikredsen - både i by og på land, da uopmærksomhed i trafikken jo er et element, der skaber risiko på vejene, uanset hvor det sker.

Politiets fokus på uopmærksomme bilister skal bakke op om Rådet for Sikker Trafiks kampagne: »Kør bil, når du kører bil«. På Sikker Trafiks hjemmeside kan interesserede se videoer fra politiet, der har filmet uopmærksomme trafikanter.