Ulrik John fejrer 20 års jubilæum

Hørsholm - 01. marts 2017

Den 1. marts 1997 slog Ulrik John for første gang dørene op til sin egen butik. Han kan stadig åbne butikken hver morgen og byde kunderne velkommen. I dag fejrer han 20 års jubilæum, og han elsker stadig blomster ligeså meget som for 20 år siden.

- Jeg har altid elsket blomster og planter. Det er en levende ting, man kan lave virkelig mange ting ud af. Det er fantastisk, siger Ulrik John.

Han valgte at åbne butikken i Hørsholm Gågade, fordi der manglede en butik som hans i området. Det har altid været vigtigt for Ulrik John at favne bredt, så alle kan føle sig velkommen i butikken. Ulrik John mener selv, at grunden til, at han kan stå i sin butik 20 år efter åbningen er hans motivation og sælgerevner.

- Jeg kan virkelig lide mit arbejde. Det er nok den vigtigste motivationsfaktor. Men derudover skal jeg også kunne sælge det, jeg laver, ellers har jeg ingen butik, siger han og fortsætter:

- Jeg tager det ikke som en selvfølge, at kunderne bare kommer igen automatisk. Det skal jeg kæmpe for hver eneste dag, så kunderne kommer hjem med et godt produkt.

Siden han var 12 år har han arbejdet med blomster, først i et forsamlingshus, hvor han hver weekend sørgede for nogle smukke dekorationer til weekendens fester og siden i en rigtig blomsterbutik. Det har hele tiden ligget i kortene, at blomster skulle være Ulrik Johns liv, og det kan virkelig sætte følelserne i spil, fortæller han.

- Alle følelser kommer i spil med blomster, og det er utrolig givende. Blomster kan glæde, når nogle er syge, døde, forelskede eller bare fortjener lidt ekstra forkælelse og noget smukt at se på, siger han.

For at fejre dagen giver Ulrik John i dag 20 procent rabat på alle planter og livsstilsprodukter.