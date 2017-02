Se billedserie BorgmesterMorten Slotved (K) er parat til at sælge arealet - hvis der laves en tilbagekøbsklausul. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Uenighed om golfklubs købsønske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uenighed om golfklubs købsønske

Hørsholm - 01. februar 2017 kl. 11:52 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uret tikker for Kokkedal Golfklub. Klubbens forpagtningsaftale med Hørsholm Kommune løber nemlig »kun« frem til foreløbig 2028, og derfor er golfklubben begyndt at tænke på fremtiden. For at kunne foretage investeringer, der kræver banklån, skal golfklubben vide sig sikker på, at der også efter 2028 er golfklub, og derfor vil Kokkedal Golfklub nu købe et areal på 55-60 hektar, som klubben i dag råder over ifølge forpagtningsaftalen. Men da kommunalbestyrelsen på kommunalbestyrelsesmødet mandag aften skulle diskutere det spørgsmål, var der stor uenighed. Borgmester Morten Slotved (K) erklærede sig parat til at sælge arealet til klubben - betinget af, at der er lavet en tilbagekøbsaftale.

- For at Konservative skal være med til det her, skal det være klart, at det er Kokkedal Golfklub, og Kokkedal Golfklub alene, der må bruge arelaet. Og der skal være en tilbagekøbsklausul. Det vil sikre, at hvis arealet pludselig skulle bruges til noget andet, så kan kommunen købe det tilbage, sagde Morten Slotved.

Borgerlistens kommunalbestyrelsesmedlem, Peter Antonsen, ville dog under ingen omstændigheder sælge arealet til golfklubben. En del af arealet er nemlig en del af Kokkedaljordene, og Peter Antonsen så i stedet hellere, at kommunen forlænger lejeaftalen med golfklubben.

- Det er helt legitimt at sørge for, at golfklubben kan optage de lån, de har brug for, så de kan drive klubben og foretage de nødvendige investeringer. Men jeg er ikke enig i, at jorden skal sælges til golfklubben. Lånebetingelserne kan også være til stede, hvis lejeperioden bliver forlænget, og jeg går ind for, at det skal være den model fremfor et salg, sagde Peter Antonsen og fortsatte:

- Kokkedaljordene er noget af det arvesølv, vi har her i kommunen, og jeg er ikke på nogen måde utilfreds med, at der er golfbane, men jeg vil under ingen omstændigheder gå med til at sælge det. Jeg savner logikken i, at vi overhovedet skal sælge fremfor at forlænge lejeaftalen med golfklubben og dermed lette deres låntagningsmuligheder.

Et flertal bestående af Konservative, Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Radikale Venstre besluttede dog at bemyndige borgmesteren til at gå i dialog med golfklubben om et eventuelt salg eller en forlængelse af lejeaftalen. Peter Antonsen og løsgængeren Gitte Burchard stemte imod, idet de alene ønskede en ændring af lejeaftalen.