Udvalgsformand: God start for biograf

- Der er meget fokus på de 17. gæster pr. forestilling, men man skal huske, at vi ikke har bygget om for at lave en biograf, men for at skabe mulighed for flere aktiviteter og for at få mere kultur for pengene. Vi har lavet fleksible sale med en biograffunktion, og jeg synes, det er rigtig vigtigt også at have den dimension med. Vi skulle alligevel have rykket inventaret ud af Kulturhuset for at lave fleksible sale, og biografdelen er bare en lille bonus i det store projekt, siger Nadja Maria Hageskov.