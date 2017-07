Hørsholm Kommune vil investere tidligere i udsatte børn og unge, fortæller udvalgsformand Otto B. Christiansen (K).Foto: Allan Nørregaard

Udsatte børn skal hjælpes tidligere

Hørsholm - 17. juli 2017 kl. 05:13 Af Anna Törnqvist Jensen

En tidligere indsats over for udsatte børn og unge kan både spare kommunen for millioner af kroner og give børnene et bedre liv. Det vurderer formand for Børne- og Skoleudvalget Otto B. Christiansen (K), og Hørsholm Kommune er nu gået i gang med at udarbejde en investeringsstrategi på området.

- Vi er nødt til at investere nogle penge for at spare nogle penge. I dag er det sådan, at vi fra 0-6-års alderen bruger 800.000 kroner, i 7-13-års alderen bruger 13 millioner kroner og i 14-17-års alderen bruger vi 40 millioner kroner på det specialiserede børne- og ungeområde. Vi skal have vendt den trekant ved at sætte massivt ind i starten, siger Otto B. Christiansen, der vurderer, at der kan være store besparelser at hente.

- Der skal ikke ret meget til, før vi kan spare store beløb. Bare en besparelse på fem procent på området vil kunne give os to millioner kroner, siger han.

Udvalgsformanden kalder det »paradoksalt«, at kommunen ikke allerede i dag sætter tidligt ind over for udsatte børn og unge.

- Det er i grunden paradoksalt, når vi er klar over, at vi ved tidlig indsats kan spare en masse penge videre i forløbet, ikke allerede gør det i dag. Det giver rigtig god mening at få skabt en tidligere indsats og få skabt nogle bedre mennesker, som ikke bliver tabt på gulvet, siger Otto B. Christiansen.