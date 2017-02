Udsat for tricktyveri i Aldi

En 80-årig kvinde blev tirsdag mellem klokken 15.15 og 15.25 udsat for et udspekuleret tricktyveri foran sin adresse på Solbrinken, hvor en østeuropæisk mand henvendte sig, og spurgte til adressen, oplyser Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

Men allerede her var det lykkedes for den østeuropæiske mand at stjæle en pung i krokodilleskind med 800 kroner i kontanter og et dankort. Det fandt hun ud af, da NETS ringede til hende, at der var blevet hævet en usædvanlig sum på hendes Dankort.