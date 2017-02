Tre villaer er blevet udsat for indbrud fredag aften, og alle tre steder har tyven formentlig brugt et koben til at komme ind. Foto: Kenn Thomsen

Tyv snuppede værdifulde mærkevarelamper

Hørsholm - 04. februar 2017

Politiet modtog klokken 18.30 fredag aften en anmeldelse om, at der har været begået et indbrud i en villa på Brådebæksvej. Havedøren er blevet brudt op, formentlig med et koben. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvad der er blevet stjålet.

Også på Smidstruplund i Vedbæk har der fredag aften været et indbrud i en villa. Her er hoveddøren blevet brudt, formentlig også med et koben. Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.30 Her er lampen »PH Koglen« blevet stjålet, ligesom der også er blevet stjålet en PH standerlampe og en PH bordlampe.

I nærheden, på Rungsted Strandvej, blev der ligeledes begået et indbrud i en villa klokken 19.30. Her er en terrassedør på første sal blevet brudt, igen formentlig med et koben. Ejeren af villaen oplyser at intet er blevet stjålet