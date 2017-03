Tyv fjernede rist til udluftning

Normalt plejer indbrudstyve at afliste en rude, smadre den eller foretage en såkaldt underboring for at få åbnet et vindue. På Slotsbakken havde tyven dog fjernet en udluftningsrist og fået et stykke metal ind, som kunne åbne vinduet indefra, fremgår det af politiets døgnrapport. Der er blandt andet stjålet smykker fra boligen.