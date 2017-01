Nordsjællands Politi bekræfter, at et tricktyveri tirsdag blev anmeldt. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Tricktyve fulgte med 74-årige Sonja hjem

Hørsholm - 18. januar 2017 kl. 17:24 Af Anna Törnqvist Jensen

Efter at have handlet i Meny på Rungsted Bytorv begav 74-årige Sonja Fagerberg sig tirsdag ved middagstid ud på den korte gåtur til hjemmet på Frihedsvej. Da hun nåede havelågen ved sit hjem, henvendte to mænd sig til hende og spurgte om vej.

- De talte meget gebrokkent engelsk og spurgte efter vej til et sygehus. Det lød som noget privat, og jeg kom i tanke om, at der har ligget et privat sygehus på Rungstedvej, så jeg guidede dem i retning af det, men de forstod mig tilsyneladende ikke og blev ved at spørge, fortæller Sonja Fagerberg og fortsætter:

- De begyndte så at tale om Hillerød, og så sagde jeg, at så skulle de jo have bussen. De bad mig skrive nummeret på bussen ned i en stor kalender, de havde med, mens de stod på hver sin side af mig, og mens jeg har skrevet det ned, har de snuppet min pung.

Sonja Fagerberg fattede ikke mistanke til de to mænd, men da hun kom ind i sin lejlighed og begyndte at pakke sine varer ud, opdagede hun, at pungen lå øverst i indkøbsnettet.

- Jeg havde med vilje lagt den ned i bunden af mit net, for at den ikke var til at få fat i. Og nu lå den pludselig næsten øverst. Og så var det, jeg opdagede, at de havde taget både mit Dankort og mit Mastercard, siger Sonja Fagerberg.

Sonja Fagerberg havde betalt for sine varer i Meny klokken 11.44 og klokken 11.58 spærrede hun sine kort. I mellemtiden havde de to tricktyve forsøgt at hæve 15.000 kroner på Mastercard'et ad flere omgange og forsøgt at hæve 10.000 kroner på kortet én gang, men de endte dog med »kun« at få hævet 1100 kroner på Dankortet.

Efterfølgende kunne Sonja Fagerberg ikke undgå at føle sig dum.

- Man føler sig simpelthen så dum, fordi man falder for den. Jeg har altid sagt til mig selv, at hvis der er nogle, der henvender sig, så snakker du ikke med dem, men når de står ved ens hjem, så fatter man simpelthen ikke mistanke.

Hun opfordrer nu folk til at være ekstra opmærksomme.

- Jeg håber, at min fortælling kan bidrage til, at folk bliver mindet om, at disse aldeles frække og fantasifulde personer findes derude. Vi hører jo meget om tricktyverier, og hver eneste gang bliver man mindet om, at man skal være opmærksom, så det håber jeg også, folk vil være efter at have læst denne historie, siger Sonja Fagerberg, der i hvert fald selv vil se sig ekstra godt for.

Nordsjællands Politi bekræfter over for Frederiksborg Amts Avis, at de har modtaget en anmeldelse om tricktyveriet, og at de to tricktyve kunne udpeges på Menys videoovervågning. Sonja Fagerberg beskriver de to mænd som værende østeuropæisk af udseende. Den ene mand var omkring 30 år gammel, cirka 180 centimeter høj og fedladen, mens den anden mand var omkring 50 år gammel og cirka 170 centimeter høj. De var begge nydeligt klædt.