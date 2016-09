Tricktyv viftede med 50-kroneseddel

Efter at have tjekket videoovervågningen i butikken, kunne politiet konstatere, at de to tricktyve havde fulgt efter den 79-årige hen til kassebåndet og afluret hendes pinkode. Derfor opfordrer de til at bruge kontanter, hvis det er muligt, eller nøjes med at køre dankortet hen over maskinens scanner, hvis købet er på under 200 kroner. På den måde får tyvene ikke held med at lænse kontoen for penge, som det ses i mange sager.