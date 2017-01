To røvere truede bankansat med kniv

- Da personalet møder ind i banken, kommer to gerningsmænd ind i banken sammen med en ansat. De truer den ansatte med kniv og vil have udleveret penge, fortæller pressekoordinator ved Nordsjællands Politi, Henrik Suhr.

De to gerningsmænd beskrives som værende to mænd, iført grå hættetrøjer, sorte bukser, bind for munden og handsker. Den ene af gerningsmændene medbragte en sort træningstaske med rødt på, og de havde begge en kniv med, som de truede en ansat i banken med.

- Vi har været på stedet for at efterforske, sikre spor og lave gerningsstedsundersøgelse. Vi har også runderet rundt i området for at lede efter bilen, som nu er efterlyst. Vi er fortsat i gang med at finde frem til, hvordan det hele hænger sammen, oplyser Henrik Suhr.