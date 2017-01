To nye anmeldelser om tricktyverier i Hørsholm

Både på Højager Vænge og i Hørsholm Park har der indenfor de seneste dage været tricktyverier. Torsdag klokken 11.10 gik det ud over en 73-årig mand i Hørsholm Park. To mænd fulgte efter ham ind i opgangen og viste ham et kort, mens de på dårligt engelsk spurgte om vej til Amager. Den ældre mand fornemmede, at de tog hans tegnebog og spurgte dem, hvor den var, og mens de smed den på gulvet stak de af. Senere opdagede manden, at de havde taget hans dankort og mastercard og hævet 15.000 kroner på begge kortene.

Dagen før var det på Højager Vænge, at en 72-årig kvinde mellem klokken 16.15 og 16.30 blev udsat for tricktyveri. Hun havde været i en kiosk og handle og betalt med dankort, og da hun gik ind i elevatoren med sin rollator fulgte to personer med hende. Den ene viste hende en seddel med en adresse og først senere opdagede hun, at der fra hendes net på rollatoren var stjålet et kreditkort, og at der var hævet 14.000 kroner på kontoen.