To millioner ekstra fundet til Trommen-projekt

- Vi startede med et estimat på, at det ville koste 7,5 millioner kroner at lave det her projekt. Nu er vi ved at have brugt 20 millioner kroner på et projekt, der aldrig skulle have været iværksat. Det kommer til at koste kassen at få mulighed for at lave biograf i en sal, som ikke er velegnet til det. Og så har vi oven i købet også ødelagt de akustiske forhold for klassisk musik, sagde Troels Moe (LA), der også advarede mod at havne i en lignende situation igen.