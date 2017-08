Efter overfaldet i januar har kvinden fra Hørsholm været plaget af voldsom hovedpine, smerter efter indre blødninger i maveregionen og et brækket kindben. Derudover er hun ifølge psykologen ramt af posttraumatisk stress. Foto: Lars Sandager Ramlow

Tiltalte: Jeg kunne meget nemt have slået hende ihjel

Hørsholm - 10. august 2017 kl. 05:13 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg ville skræmme hende, men jeg ville ikke slå hende ihjel.

Sådan lød det flere gange fra den tiltalte mand, da retsopgøret efter en familietragedie i går begyndte ved Retten på Frederiksberg. Manden står tiltalt for forsøg på manddrab og for vold, da han den 18. januar i år lidt efter klokken 12.15 gentagne gange huggede og stak med en stjerneskruetrækker mod sin tidligere samlever og mor til parrets i dag 15-årige søn. Det skete ved afslutningen på et møde i Statsforvaltningen i København.

- Jeg kunne meget nemt have dræbt hende, hvis jeg havde ønsket det. For hun lå helt blottet flere gange. Men jeg drejede håndledet, så jeg ikke ramte hende med klingen. Derudover var der flere i lokalet, der hang på ryggen af mig og prøvede at holde fast i mine arme...

Iklædt sort jakkesæt, hvid skjorte og sorte sko sad den tiltalte mand fra Hørsholm roligt under både anklagerens og forsvarerens indledende afhøringer. Flere gange holdt han tænkepauser, hvor han talte højt for sig selv i et forsøg på at »genskabe« nogle af minutterne fra mødet tilbage i januar.

- Tingene gik så utroligt hurtigt. Men jeg var klar i hovedet. Jeg var ikke kuk-kuk, men jeg var irriteret og følte en enorm afmagt, forklarede den tiltalte blandt andet overfor Retten.

Afmagten skyldtes uenighed med ekskonen om samværet med deres fælles 15-årig søn. Tiltalte ønskede en 7-7 ordning (en uge hos hver forælder ad gangen, red.) i stedet for den gældende 8-6-ordning til fordel for moderen. Derudover var det tidligere par uenige, om sønnen skulle på efterskole eller ej. Deri lå også en økonomisk uoverensstemmelse.

Om selve angrebet fortalte en kvindelig sagsbehandler i Statsforvaltningen:

- Jeg husker klart, at tiltalte huggede mod kroppen, og han huggede og stak gentagne gange, også da ekskonen lå på gulvet. Hun fægtede med arme og ben for at afværge huggene ligesom hendes nuværende mand prøvede at afværge ved bagfra at få fat i og holde fast på tiltaltes arme. Jeg blev rigtig bange, og jeg trykkede derfor på min alarm, hvorefter jeg løb ud af lokalet og skreg efter hjælp. Flere kolleger kom til, og sammen med en anden fik jeg trukket ofret væk og ud af lokalet. Men overfaldet fortsatte i de næste rum. Det var meget voldsomt, lød det blandt andet.

Foran syv nævninge og de tre dommere, Christian Lundblad, Søren Hafstrøm og Gunilla Thiim fortalte det 47 årige kvindelige offer også sin version af overfaldet, som man også kunne læse om i Frederiksborg Amts Avis i onsdags-udgaven.

Da hun i Retten skulle til at fortælle om selve overfaldet begyndte stemmen at knække, inden tårerne begyndte at løbe.

- Nogle af stikkene kunne jeg slet ikke mærke. Nogle gjorde rigtig, rigtig ondt. Hvordan det hele skete er lidt blandet sammen inde i mit hoved. Jeg kæmpede bare, men jeg var - og jeg er ikke i tvivl. Han ønskede at slå mig ihjel.

Det retslige efterspil efter overfaldet fortsætter i morgen, fredag, i Retten på Frederiksberg. Der er navneforbud i sagen, hvor den tiltalte nægter sig skyldig i drabsforsøg. Han erkender til gengæld vold mod sin tidligere samlever. Dommen forventes at falde på mandag den 14. august.

Læs mere om sagen i Frederiksborg Amts Avis torsdag...