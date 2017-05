Se billedserie I december 2009 var der reception for den afgående borgmester Uffe Thorndahl (K) - og for den nye mand på posten - Hørsholms nuværende borgmester Morten Slotved (K). Hanne Falkensteen mødte naturligvis op. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Tidligere borgmester er død

Hørsholm - 22. maj 2017 kl. 17:33 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 1988-2000 var Hanne Falkensteen indbegrebet af »Fru Hørsholm«. Som konservativ borgmester var hun en markant profil i både det politiske liv og i bybilledet. Natten til søndag sov hun stille ind, 81 år gammel, efter en tid med sygdom. Det skrive Frederiksborg Amts Avis i tirsdags-udgaven.

- Det er med stor sorg, at jeg har modtaget meddelelsen om Hanne Falkensteens død. Hanne var en utrættelig drivkraft i forhold til at gøre Hørsholm til det, kommunen er i dag - og hun er blandt andet en væsentlig og medvirkende grund til, at vi har vores attraktive Kulturhus Trommen, ligesom hun også var meget engageret i Idrætsparken, lyder det fra Hørsholms nuværende borgmester, Morten Slotved (K).

Hanne Falkensteen blev valgt ind for Det Konservative Folkeparti i Hørsholm Kommunalbestyrelse i 1978.

I 1986 blev Hanne Falkensteen udnævnt til viceborgmester, og to år senere fik hun borgmesterkæden. Det husker Jens Ole Kristiansen (Kris) tydeligt. Han er tidligere lokalredaktør på Frederiksborg Amts Avis i Hørsholm fra 1974-2006 og har således skrevet om både Svend Jørgensen, Lulla Lucas, Ove Sundberg før Hanne Falkensteen og siden Uffe Thorndahl blev borgmestre:

- Jeg husker Hanne Falkensteen som en sød og meget vellidt borgmester. Hun var altid imødekommende, og hun var meget omhyggelig med alt, hvad hun havde med at gøre. Hun var også en person, der lyttede til andre, og hun var ikke bange for at ændre en beslutning, hvis hun blev overbevist om, at det var bedst. Derudover var hun oprigtigt interesseret i alt, hvad der foregik i kommunen - lige fra idræt til kultur. Jeg synes, hun var en god borgmester, lyder det fra Jens Ole Kristiansen i Frederiksborg Amts Avis.

Også den nuværende kommunalbestyrelses nestor, Thorkild Gruelund (K) har meget godt at sige om Hanne Falkensteen. Gruelund blev valgt ind for snart 24 år siden, og nåede at sidde to perioder med den tidligere borgmester:

- Hanne Falkensteen var fru Hørsholm. Ved valget i 1993 fik hun hver tredje stemme, og Det konservative Folkeparti fik 10 ud af 15 pladser i kommunalbestyrelsen. Det var dengang det meste blev besluttet på de konservative gruppemøder, husker Thorkild Gruelund.

