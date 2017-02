Telefonordning skal hjælpe familier

Flere og flere kvinder bliver i dag udskrevet kort tid efter fødslen, og overgangen fra hospital til eget hjem kan føles utryg og krævende for mange - særligt hvis man står i situationen for første gang. Derfor har Hørsholm Kommune nu oprettet en telefonordning, så Hørsholm-familier med småbørn kan ringe til en erfaren sundhedsplejerske og få råd om barnets trivsel. Tilbuddet gælder fredag, lørdag og søndag aften, hvor der ellers ikke er mulighed for at få fat på ens sundhedsplejerske eller læge.

- At have små børn er dejligt, men også til tider benhårdt og fyldt med bekymringer. Derfor giver vi nu småbørnsfamilier i Hørsholm mulighed for at få professionel sparring om deres børns problemer på tidspunkter, hvor de normalt ville være overladt til sig selv eller Netdoktor.dk. For det skal være trygt at være småbørnsfamilie her i Hørsholm, siger Niels Lundshøj (S), der er formand for Sundhedsudvalget.