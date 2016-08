Se billedserie Ny, dyr teknologi vinder frem hos mange danske tandlæger. Teknologien er smart og kan spare patienterne både tid og penge. Ulempen kan være overbehandling hos tandlægen, der skal tjene pengene på udstyret hjem, advarer lektor på Tandlægeskolen i København. Foto: Lars Sandager Ramlow

Tandlæger tænder på teknologi

Hørsholm - 31. august 2016

Teknologien på tandlægefronten udvikler sig i samme hast, som den gør for computere og tv-fladskærme.

I de seneste år har flere og flere danske tandlæger købt 3D-scannere, der fotograferer hele tandsættet og lægger det op på en computerskærm, hvor teknologien erstatter de gammeldags »klistrede« aftryk. Og anden ny teknologi er også ved at vinde frem rundt omkring på klinikkerne i Danmark. Det fortæller lektor på afdelingen for Oral Rehabilitering på Tandlægeskolen i København, Esben Boeskov Øzhayat i Frederiksborg Amts Avis onsdag:

- Det gode ved den nye teknologi er, at den kan spare patienterne både tid, penge samt svie og smerte. Den nye teknologi er også sjov for tandlægerne. De fleste elsker at få nyt og smartere »legetøj«. Ulempen kan til gengæld være, at teknologien hurtigt bliver forældet, ligesom vi ser det med computere. Det er skruen uden ende. En anden ulempe er, at den nyeste teknologi er dyr, og det kan betyde, at nogle tandlæger vælger at bruge udstyret til at »overbehandle« patienterne, fordi udstyret jo skal tjenes hjem. Det skal man være opmærksom på.

Lektoren skynder sig dog at tilføje, at han overordnet stoler på tandlægernes dømmekraft, og den nye teknologi generelt kommer patienterne til gode.

- Det går virkelig stærkt i øjeblikket. Det er ikke længere ualmindeligt, at patienterne kommer ind til tandlægen, får scannet tænderne, hvorefter computeren overfører oplysningerne til en særlig fræser, der herefter skærer eksempelvis en ny krone helt præcist ud i en blok af keramik. Det betyder, at patienten kan blive færdigbehandlet på en dag og formentligt kan spare noget på regningen, fordi der ikke er brug for en tekniker.

På markedet findes flere forskellige leverandører af teknologi til tandlægerne, og ifølge Esben Boeskov Øzhayat er der ingen undersøgelser af, hvor udbredt eksempelvis 3D-scannere og tand-fræsere er.

- I øjeblikket er den dyreste teknologi mest udbredt hos tandteknikerne. Men udviklingen går så hurtigt, og teknologi bliver hele tiden billigere, så den skal også nok brede sig til almindelige tandlæger i løbet af de kommende år, hvor 3D-printere nok også vil vinde frem. Man kan faktisk få en 3D printer til en ok pris i dag, men problemet ved de printere er, at de kun kan bruges til at lave modeller og midlertidige kroner. Kun de meget dyre printere kan printe i et materiale, der er holdbart nok til at erstatte eksempelvis en tand, forklarer Esben Boeskov Øzhayat til Frederiksborg Amts Avis.

I øjeblikket bliver der også forsket intenst i stamceller, og på sigt vil man måske kunne »dyrke« nye tænder.

- Lige nu forsøger nogle forskere at dyrke noget, der ligner tandmateriale. Men der er et stykke vej endnu, og tænderne skal også kunne sidde helt fast i munden bagefter. Der er mange udfordringer, der skal overvindes først, så denne teknologi ligger mange år ude i fremtiden, slår lektoren fast.

Esben Boeskov Øzhayat har svært ved at forestille sig, at robotter eller maskiner helt overtager tandlægernes arbejde, for der er både menneskelige skøn og megen biologi involveret.

- Mange behandlinger er så specialiserede, at de vil være svære at få maskiner til at udføre. Det er science-fiction, men man skal aldrig sige aldrig. I dag lægges der også ekstrem megen forskning i den forebyggende tandpleje. Det bedste vil jo være, hvis man helt kan undgå at skulle til tandlægen... Og det taler jo imod teknologien, lyder det med et smil fra lektoren på Tandlægeskolen i København.