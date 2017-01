Hørsholm Kommune sætter gang i en større indsats for at hjælpe folk med mentale sundhedsproblemer. Foto: Allan Nørregaard

Syge børn får hjælp for millioner

Hørsholm - 17. januar 2017 kl. 05:56 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og unge slås i stigende grad med problemer som angst og stress. Det er en af grundene til, at Hørsholm Kommune nu har afsat 1,8 millioner kroner til en sundhedspakke, der skal forebygge psykisk mistrivsel.

- Hørsholm skal være en kommune, hvor vores børn og unge trives. Men udviklingen på landsplan går i retning af flere og flere børn og unge, som døjer med psykiske problemer - noget vi ved, kan komme til at forfølge dem resten af livet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med den nye sundhedspakke sætter ind og booster det her område til gavn for både børn, unge og deres familier i kommunen, siger Niels Lundshøj (S), der er formand for Sundhedsudvalget.

Sundhedspakken indebærer blandt andet, at børn og unge fremover vil kunne få angstbehandling, og at skilsmissebørn fremover vil kunne deltage i samtalegrupper på de fire folkeskoler. Forældre, der er bekymrede for deres barns trivsel eller udvikling, vil kunne få rådgivning af en psykolog.

- Vi fortsætter blandt andet med vores Familieiværksættere, som kommer ud og rådgiver førstegangsfamilier, og vi sætter gang i programmet »Cool Kids« for børn med angst. Det er et program, som er afprøvet, og det er bevist, at det virker, så vi sætter det i gang for at få børnene ud af den angstsituation, de er i nu, siger chef for Center for Børn og Voksne, Klaus Poulsen.

Derudover skal kommunen uddanne lærere på kommunens folkeskoler til at lave samtalegrupper for skilsmissebørn, så børn og unge kan møde ligesindede.

Sundhedsudvalgsformanden, Niels Lundshøj, mener, det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at der nu også kommer fokus på mental sundhed.

- Generelt set har det været noget, man har nedprioriteret, og den mentale sundhed har været tabuiseret og ikke adresseret som en problematik i særlig høj grad. Man har ment, at sundhed i høj grad var noget med at have det fysisk godt, men sandheden er, at det mentale fylder mindst lige så meget og er mindst lige så problematisk for den enkelte og samfundet, siger Niels Lundshøj.