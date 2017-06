Studenter fik sproglige råd med på vejen

Alle traditioner blev holdt i hævd, da der fredag var studenter-dimission på Rungsted Gymnasium. Da studenterne marcherede ind i skolens fællessal til tonerne af »When the saints go marching in«, fik store dele af hovedpersonernes familier en tåre i øjenkrogen - og travlt med at række iPhones og kameraer i vejret i håb om at opnå det perfekte billede.

- Der er en tendens til, at sproget på de sociale medier bliver afstumpet. Der rejser sig hurtigt en shitstorm på de sociale medier tilsat sprogets værste gloser. Jeg ved godt, at man skal vare sig for at give gode råd, men jeg kan ikke lade være: Tænk over jeres sprog på nettet. Det kan være fristende at skrive i et grænseoverskridende og fornærmende sprog på nettet. Men husk, at sproget også levere videre på nettet, sagde Mogens Hansen og tilføjede, at han håbede, de tre år i gymnasiet også havde bidraget til digital dannelse af de unge.