I 2014 satte den nu tidligere ejer af Rungsted Ladegaard flere kreative afspærringer op. Her er et eksempel på en af dem. Nu er striden om adgangen til stranden ved at nå sin ende.

Strand-strid får snart ende

Hørsholm - 20. februar 2017 kl. 05:34 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere kreative afspærringer har været sat op ved Rungsted Ladegaard for at forhindre adgangen gennem grunden til stranden. Den nu tidligere ejer af Rungsted Ladegaard, Anders Moesgaard, har selv været i gang med hammer og træ for at forsøge at spærre adgangen. Men tidligere besluttede kommunalbestyrelsen at gennemføre en ekspropriation, så adgangen til stranden kan sikres, og nu skal sagen lukkes, mener borgmester Morten Slotved (K).

- Jeg har orienteret de nye ejere om, at vi skal have sagen lukket, og det er der gensidig forståelse for. Derfor er min indstilling, at vi skal have sagen afgjort og få fundet en løsning. Og så skal sagen ikke udsættes mere, siger Morten Slotved.

Økonomiudvalget har netop frigivet knap 700.000 i anlægsmidler i sagen. De penge udgør ifølge borgmesteren sagsomkostninger. Liberal Alliances Troels Moe stemte som den eneste i Økonomiudvalget ikke for at frigive pengene. Han stemte nemlig blankt.

- Ved at stemme blankt vil jeg gerne indikere, at man skulle prøve at se tiden an og stoppe processen, for der har været en rigtig god dialog med den ny ejer. Det er åbenlyst, at vi gerne vil sikre adgang til stranden, men hvis man kan nå frem til det i mindelighed, så ville jeg foretrække det, og det ville jeg gerne sende et signal om ved at stemme blankt, siger Troels Moe.

Tilbage står nu spørgsmålet om størrelsen på den erstatning, som ejeren skal have for ekspropriationen.

- Erstatningsspørgsmålet er under behandling i en taksationskommission, og så kommer der et forslag fra kommissionen, som vi skal drøfte med ejerne, siger Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

