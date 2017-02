Støjberg blander sig ikke i flygtningeboliger

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil ikke gå ind i sagen om Hørsholm Kommunes valg af flygtningeboliger. Foto: Allan Nørregaard.

Hørsholm - 23. februar 2017

hørsholm: Sender det et dårligt signal, hvis Hørsholm Kommune køber villaer til flere millioner for at bruge dem som flygtningeboliger?

Det ville Dansk Folkepartis folketingsmedlem Marlene Harpsøe have ministeren til at svare på, og derfor stillede hun følgende spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i Folketinget spørgetid onsdag:

»Hvilken holdning har ministeren til, at Hørsholm Kommune køber dyre villaer for at boligplacere flygtninge, og hvilke signaler wmener ministeren, at det sender ude i verden, at man kan få en dyr villa at bo i, hvis man blot tager til Danmark?«

Til spørgsmålet svarede ministeren, at flygtninge efter hendes mening ikke skal bo prangende, men de skal have et ordentligt sted at bo.

Hun siger, at det er kommunernes ansvar og opgave at integrere og finde boliger til flygtninge, og derfor vil hun ikke blande sig i Hørsholm Kommunes håndtering af flygtningeboliger.

Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) erklærede sig tidligere i Frederiksborg Amts Avis parat til at se på, om kommunen skal investere i ejendomme i Rungsted, som kan anvendes til flygtningeboliger. Den udmelding kom efter et borgermøde, hvor flere borgere undrede sig over, at kommunen kun havde planer om at boligplacere flygtninge i 2970 Hørsholm og ikke i 2960 Rungsted Kyst.

Marlene Harpsøe var tilfreds med udlændinge- og integrationsministerens holdning til, at man som flygtning ikke skal bo prangende, men hun er bekymret over den måde, som Hørsholm håndterer det på.

- Borgmesteren i Hørsholm har to dyre villaer i sigte, hvor den ene koster op mod 10 millioner kroner, og den kan huse tre familier. Det er dårligt signal, sagde hun til ministeren i debatten.

Hørsholms borgmester Morten Slotved siger til Frederiksborg Amts Avis, at han er overrasket over de oplysninger, Marlene Harpsøe tilsyneladende har om disse boliger.

Han understreger, at Hørsholm Kommune ikke er i gang med at købe en bolig til op mod 10 millioner kroner, men han vil gerne have de økonomiske aspekter på området undersøgt.

- Der skal bo flygtninge i hele Hørsholm Kommune, og det er prisen, der afgør, om en bolig er dyr eller ej, ikke postnummeret, siger han.