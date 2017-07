Udvalgsformand Niels Lundshøj (S) vil ikke lægge sit partis stemme til spareforslagene. Foto: Lars Sandager Ramlow

Spareforslag: Børn skal til tandlægen hvert andet år

Hørsholm - 14. juli 2017 kl. 05:55 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune kan spare 85.000 kroner årligt, hvis børn og unge i Hørsholm fremover kun indkaldes til tandlægen hver 22. måned, ligesom kommunen kan finde 47.000 kroner årligt, hvis bemandingen i sundhedsplejen reduceres. De to forslag er blandt de spareforslag, som Sundhedsudvalget har sendt videre til budgetforhandlingerne, der tages hul på i august. Men udvalgsformand Niels Lundshøj (S) vil meget nødig se spareforslagene vedtaget som en del af budgettet.

- Vi ligger allerede nede på et niveau, hvor vi er på grænsen af, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det kan vi ikke være bekendt, og det er et af de forslag, vi i Sundhedsudvalget har givet udtryk for, at vi er meget kede af, for vi skal selvfølgelig værne om børnenes sundhed. Men vi har sendt forslaget videre, fordi det er proceduren, siger Niels Lundshøj om tandplejen.

Sparer kommunen på sundhedsplejen vil det få konsekvenser for familier med særlige behov. Sundhedsplejen drives desuden i forvejen med et minimum af ressourcer i forhold til den service, kommunen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde.

- Vi ligger i forhold til andre kommuner heller ikke imponerende højt, hvis man måler på ressourcer i sundhedsplejen, og jeg mener ikke, vi skal gå længere ned, siger Niels Lundshøj og fortsætter:

- Vi har konstateret, at hvis vi forebygger, sparer vi penge. Ved at skære i tandplejen og sundhedsplejen gør vi nøjagtig det modsatte, og det er logik for burhøns, at det ikke er en proces, vi skal ind i. Helt grundlæggende er det som at tisse i bukserne for at få varmen, hvis man sparer på driften på sundhedsområdet.