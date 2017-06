Se billedserie Mads Holm-Hansen (tv) og Jan Michaelsen er en del af skolens træner-team. Den 9. juni løber de på banen i kamp mod skolens bedste drengehold, der blandt andet tæller Joachim Rothmann, der spiller på U17 landsholdet og er angriber i FC Nordsjælland, og Rasmus From, som er målmand for FC Nordsjællands U17 hold. Foto: Sportsefterskolen Sjælsølund

Sommerfest og stjerner i showkamp

Hørsholm - 04. juni 2017

Forstanderen på Sportsefterskolen Sjælsølund, Jens Nissen, har svært ved at få armene ned. Hvad der startede som en sjov idé, har nærmest udviklet sig til en uvirkelig historie. Men den er god nok.

Den 9. juni, når sportsefterskolen inviterer alle naboer og andre interesserede til sommerfest, vil der blive spillet en fodbold-showkamp med deltagelse af en hel perlerække af nuværende og tidligere landsholdsspillere. Det fortæller Jens Nissen:

- Christian Poulsen er en af de spillere, der har meldt sin ankomst. Han har 92 landskampe på sit cv og er vel en af de største spillere, vi har haft i Danmark. Han har spillet i de fire største europæiske fodboldligaer for klubber som Schalke 04, Juventus, Liverpool og Sevilla. Derudover kommer René Henriksen, der spillede 66 kampe for landsholdet - heraf 25 som anfører. Klubmæssigt spillede han blandt andet i Panathinaikos, lyder det stolt fra forstanderen.

Per Krøldrup med 33 landskampe og en fortid i blandt andet Fiorentina, Udinese og Everton kommer også. Det samme gør Simon Makienok som i øjeblikket er udlejet fra Parma til Preston og har seks landskampe bag sig - og på banen bakkes de også op af den tidligere professionelle fodboldspiller, Patrik Wozniacki (Carolines storebror, red.).

- Fodboldlinjen har i en årrække været Sportsefterskolen Sjælsølunds flagskib. Vi samarbejder med Schalke 04 og Lyngby Boldklub, og vi har flere landsholds- og FC Nordsjælland-spillere gående på skolen, hvor vi også har et rigtig stærkt trænerteam. Det hele startede lidt i sjov sidste år, hvor eleverne udfordrede trænerne til kamp. Den slags er jo meget »alvorligt«, så de så ingen anden udvej end at tilkalde lidt assistance. Jeg havde dog aldrig drømt om, at vi kunne hente så store navne her til vores showkamp, erkender Jens Nissen.

Skolens træner-team tæller U17-landsholdets tidligere træner, Jan Michaelsen, der også selv har spillet 20 landskampe, Mads Holm-Hansen, der er A-licens træner, Steen Träger (T-licens træner) og Theis Ploug, der har spillet på U19-landsholdet og nu er gået trænervejen. Derudover er forstanderen, Jens Nissen, også selv A-licens træner.

- Det er godt, at jeg er forstander, for ellers kunne det være svært at få spilletid på det hold, lyder det med et bredt smil.

Mere alvorligt fortsætter han:

- Fodboldkampen bliver rigtig sjov og meget seværdig, men den er kun en lille del af vores sommerfest, hvor hovedformålet er at åbne skolens døre for omverdenen. For Sportsefterskolen Sjælsølund er den lokale forankring utrolig vigtig. Vi er en del af lokalområdet, og vi forsøger hele tiden at samarbejde med de lokale foreninger, sportsklubber, politikere og naboer. På skolen lægger vi vægt på sport, uddannelse og dannelse, hvilket er helt i tråd med kommunens fokus på sport og skole. Derfor skal vi ikke være en lille, lukket enklave, som folk kun hører om i Hørsholm eller i Nordsjælland. Vi vil gerne have, at folk kommer forbi, ser stedet, møder os og får en god oplevelse. Derfor holder vi sommerfesten.

Arrangementet holdes på skolen den 9. juni fra klokken 15.00-20.00. Showkampen spilles klokken 16.00, og til sommerfesten kan interesserede også prøve skolens trætop-klatrebane og svævebane, ligesom der vil være mulighed for at købe mad og drikke.