Sognegård fejrer jubilæum med musik

I august 2007 stod Hørsholm Sognegård ved Ridebanen færdig. Det er dermed også 10 år siden, at sognegården fik sit velklingende Steinway-flygel, og 10 års jubilæet for hus og flygel markeres med et festfyrværkeri af musikarrangementer i efteråret.

Fællessang & flygelklang fortsætter naturligvis i efteråret 2017, men for at fejre jubilæet har Hørsholm Sognegård skruet op for musikken, og der vil således være en del flere arrangementer end normalt. Fredag den 8. september indledes med pianist Morten Mogensen, der blandt andet vil spille dansk klavermusik, der spiller et program med musik af Mozart og norske Edvard Grieg - af sidstnævnte den kendte »Bryllupsdag på Troldhaugen«. Morten Mogensen begyndte at spille klaver som seksårig og blev siden optaget på Det kongelige danske Musikkonservatorium med professor Anker Blyme som lærer. Siden sin debut fra konservatoriets solistklasse har han givet koncerter over hele Europa i de største byer, herunder Berlin, Wien, Salzburg, Moskva og »Wigmore Hall« i London. Herhjemme har man blandt andet kunne høre Morten Mogensen som solist ved torsdagskoncerterne i Danmarks Radio. Morten Mogensen har modtaget utallige priser og indspillet mere end 30 CD'er på plademærket Kontrapunkt, herunder også kammermusik som en del af Københavns Klavertrio. Han er netop ved at færdiggøre en cd-indspilning med to af Mozarts klaverkoncerter.