Slotved tror på bred budgetaftale

Hørsholm - 28. august 2017 kl. 05:52 Af Anna Törnqvist Jensen

I weekenden tog Hørsholm Kommunalbestyrelse hul på kommunens budget for 2018 på den årlige budgetkonference. Kommunalbestyrelsen gav hinanden håndslag på, at udvikling og investering og et budget i balance går hånd i hånd. Det skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Konferencen er startskuddet til de politiske budgetforhandlinger i efteråret, og det er ifølge pressemeddelelsen ambitionen at pege på nødvendige besparelser, der skal sikre kommunen økonomiske frihedsgrader til at geninvestere i højt prioriterede velfærdsområder.

- Jeg har ro i maven ovenpå denne konference. Vi har haft nogle konstruktive drøftelser, og jeg tror på, at vi kommer til at indgå en bred budgetaftale, siger borgmester Morten Slotved (K).

Udviklings- og investeringsstrategien »Velfærd frem for mursten« er fortsat et helt centralt emne for kommunalbestyrelsen. Strategiens overordnede mål er at give Hørsholm Kommune mulighed for at prioritere kernevelfærd frem for mursten - og vejen til målet sker ved at effektivisere bygningsdriften. Kommunalbestyrelsen fik på konferencen en status på fremdrift i delprojekterne. Desuden har Hørsholm Kommune ifølge pressemeddelelsen grundlæggende en sund økonomi.

- I modsætning til tidligere år har vi i år mulighed for at investere i de velfærdsområder, hvor behovet er størst - men det kræver, at der findes penge andre steder i budgettet, siger Morten Slotved og fortsætter:

- Med strategien »Velfærd frem for mursten« investerer vi i fremtiden. Det betyder, at vi på den korte bane er udfordret på kassebeholdningen. De salgsindtægter, som vi ved, kommer på et tidspunkt, bliver først indregnet, når de er en realitet. Den attraktive Hospitalsgrund på Usserød Kongevej er et eksempel på en forventet salgsindtægt, som først indgår i budgettet, når indtægter fra grundsalget tikker ind.

Budgetkonferencen er startskuddet til budgetforhandlingerne. De egentlige forhandlinger begynder tirsdag den 29. august og afsluttes mandag den 9. oktober, hvor kommunalbestyrelsen endeligt vedtager det nye budget.

Hørsholm Kommune afholder en fælles høring den 30. august for interessenter, og resultatet af høringen tages med videre i de politiske forhandlinger.