Slotved er parat til at sænke skatten

Hørsholm - 11. juli 2017 kl. 11:16 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan muligvis være skattelettelser på vej til Hørsholm. Borgmester Morten Slotved (K) vil i hvert fald tage det emne op ved de kommende budgetforhandlinger.

- Konservative vil gerne sænke skatten, og jeg er meget positiv over for at tage en snak med resten af kommunalbestyrelsen, siger han til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- Når det går godt for kommunen og borgerne, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lod være med at opkræve helt så meget i skat fra borgerne.

Morten Slotved vil dog ikke ind på hvor meget, han ønsker skatten sat ned med.

- Det er en dialog, vi nu skal have gang i, lyder det fra borgmesteren.

Han ser flere gode grunde til at sænke skatten. For det første går det godt for Hørsholm Kommunes økonomi.

- Økonomien ser rigtig fornuftig ud. Vi har haft en stor stigning i skattegrundlaget. Borgerne i Hørsholm har tjent meget i 2015, og de penge får kommunen udbetalt i 2018. Vores virksomheder har også betalt mere i skat, og alt i alt stiger vores skatteindtægter med 135 millioner kroner næste år. Det betyder, at vi indtager en tredjeplads i forhold til, hvor skattegrundlaget er steget mest, fortæller Morten Slotved.

Men de øgede indtægter kommer til at ramme kommunen på udligningsordningen. 93 procent af de øgede skatteindtægter skal nemlig sendes videre til andre kommuner.

Og netop i forhold til udligningen ser Morten Slotved den anden gode grund til at sænke skatten.

- Hvis vi sænker skatten i Hørsholm, skal vi betale mindre i udligning. Det er også baggrunden for, at vi har brugerbetaling på SFO, daginstitutioner og byggesagsbehandling. De penge må vi beholde, mens borgerne i Hørsholm får mindre service, når vi opkræver skat, fordi vi skal sende en del af pengene videre, siger borgmesteren.