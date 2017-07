Se billedserie Postholdergården til højre og nabogården brændte i 1806. De to gårde blev dog hurtigt bygget op igen, så der atter kunne drives bageri og gæstgiveri fra Postholdergården. Foto: Allan Nørregaard

Slottet, soldaterne og Kystbanen skabte byen

Hørsholm - 22. juli 2017 kl. 06:15 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går man en tur ned ad Gl. Hovedgade, er det ikke svært at forestille sig, hvordan en del af Hovedgaden har set ud for hundreder af år tilbage. For bygningerne stammer tilbage fra henholdsvis slutningen af 1700- og starten af 1800-tallet og fortæller om det daværende Hørsholm, der ikke engang var en rigtig by.

- Det var i virkeligheden Hirschholm Slot, der dannede grundlag for byen. Kong Christian 6. og hans dronning Sophie Magdalene ville have en by, der kunne kaste glans over slottet, og i 1739 fik Hørsholm sine købstadsprivilegier. Men Hørsholm blev ikke en købstad af den grund. Byen var i virkeligheden mere en mellemting mellem en købstad og en landsby. Det, man kaldte en »flække« - og som ikke skal forstås nedsættende, som ordet typisk bliver i dag, fortæller Hans Jørgen Winther Jensen, museumsinspektør på Museum Nordsjælland.

Men med kun 1100 indbyggere i det daværende Hørsholm og kun omtrent halvdelen af disse centreret omkring bymidten, fik byen svære vilkår, da Hirschholm Slot blev forladt ovenpå Caroline Mathilde og Struensees kærlighedsaffære og Struensees henrettelse.

Godt nok var det slottet, der havde skabt byen. Men der skulle andre til at sikre dens overlevelse. Heldigvis for byen blev Hørsholm i 1785 garnisonsby først for husarer og siden for dragoner.

- Det var soldaternes efterspørgsel på varer, der sikrede de næringsdrivendes overlevelse og skabte byen. Faktisk udgjorde soldaterne, deres koner og børn og officerernes tjenestefolk 20 procent af befolkningen i begyndelsen af 1800-tallet, og de blev grundlaget for vækst og stabilitet i byen, fortæller Hans Jørgen Winther Jensen.

Men da den sidste soldat forlod byen i 1868, så det igen sort ud for Hørsholm.

- Befolkningstallet faldt faktisk ret så meget, og det lå fortsat lavt helt indtil 1897, hvor Kystbanen blev grundlagt. Først der begyndte befolkningstallet igen at stige, fortæller Hans Jørgen Winther Jensen, som opsummerer:

- Man kan faktisk sige, at der har været tre faktorer, som har haft betydning for byen og dens befolkningstal: Slottet, soldaterne og Kystbanen.