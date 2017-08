Se billedserie Udover de mange stik fik Julie blandt andet også en albue i hovedet, hvilket gjorde, at hun brækkede et kindben og fik hjernerystelse. Derudover fik hun et piskesmæld, da hun ramte gulvet. Foto: Privat

Skyldig i drabsforsøg på ekskonen

Hørsholm - 14. august 2017 kl. 14:09 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 44-årig mand fra Hørsholm er lige efter klokken 13.00 blevet kendt skyldig i forsøg på drab af sin tidligere samlever og mor til parrets i dag 15-årige søn.

Det oplyser protokolfører Heena Afzal fra Retten på Frederiksberg.

Dermed står den 44-årige til en straf på minimum fem års fængsel efter et overfald, der skete den 18. januar i år ved afslutningen på et møde i Statsforvaltningen i København.

Efter at have diskuteret samvær med sønnen trak manden pludseligt en stjerneskruetrækker frem, hvorefter han igen og igen huggede og stak den mod moderen, der blev ramt 15-18 gange.

I forbindelse med overfaldet pådrog hun sig desuden et brækket kindben, hjernerystelse, blodansamlinger i maven, en flækket overlæbe og et piskesmæld.

Under retsmøderne forklarede en sagsbehandler i Statsforvaltningen blandt andet:

- Jeg husker klart, at tiltalte huggede mod kroppen, og han huggede og stak gentagne gange, også da ekskonen lå på gulvet. Hun fægtede med arme og ben for at afværge huggene ligesom hendes nuværende mand prøvede at afværge ved bagfra at få fat i og holde fast på tiltaltes arme. Det var meget voldsomt, lød det blandt andet.

En andet vidne fortalte i Retten, at manden optrådte »dyrisk«, mens en juridisk sagsbehandler, der havde været til møde i et andet lokale forklarede følgende:

- Da jeg hørte råb og skrig, som vi ikke er vant til at høre i Statsforvaltningen, skyndte jeg mig ud på gangen, hvor jeg så en kollega i rædsel. Den tiltalte stod og lavede huggebevægelser mod en kvinde. Jeg kunne ikke se, om han prøvede at stikke kvinden, eller om han forsøgte at vriste sig fri fra manden, der havde fat i hans arm. Men på et tidspunkt fik gerningsmanden vristet sig fri, hvorefter han forfulgte kvinde ud til et trappe-lokale, hvor hun kom til at ligge op mod en elevator. Her fik tiltalte sat sig overskrævs på hende, og han skulle lige til at hugge ned mod hendes ansigt med stor kraft og med overhåndsgreb, da jeg fik fat i hans arm. Herefter blev han overmandet, fortalte juristen til de seks nævninge og til retsformand Søren Hafstrøm og hans meddommere Christian Lundblad og Gunilla Thiim.

Den 44-årige har hele tiden nægtet sig skyldig i forsøg på manddrab. Til gengæld kunne han erkende vold mod ekskonen, som han efter eget udsagn »blot ønskede at skræmme«.

- Jeg kunne meget nemt have dræbt hende, hvis jeg havde ønsket det. For hun lå helt blottet flere gange. Men jeg drejede håndledet, så jeg ikke ramte hende med klingen. Tingene gik så utroligt hurtigt. Men jeg var klar i hovedet. Jeg var ikke kuk-kuk, men jeg var irriteret og følte en enorm afmagt. Jeg ønskede ikke at dræbe moderen til min søn. Jeg vil vores søn det bedste, og det er jo ikke, at slå den vigtigste person i hans liv ihjel, forklarede den 44-årige i Retten.

På intet tidspunkt under retssagen gav manden udtryk for, at han angrede angrebet. Som afsluttende bemærkning sagde han til gengæld:

- Jeg er rystet over, at jeg sidder her i dag på en falsk anklage om forsøg på manddrab. Jeg er uskyldig.

Det var dommere og nævninge dog ikke enige med ham i. De har nu kendt ham skyldig, og nu skal strafudmålingen afklares.

Der ventes dom i sagen senere i dag.

