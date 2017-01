Skou Gruppen slår rekord igen

Skou Gruppen har offentliggjort et regnskab for regnskabsåret september 2015 til september 2016 med en omsætning på 326 millioner kroner og et resultat på 18,5 millioner kroner. Det svarer til en vækst på 20 procent, hvilket i sig selv ikke har været et mål for Skou Gruppen.